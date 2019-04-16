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Notre Dame Katedrali'ndeki yangında kaza ihtimali üzerinde duruluyor

Paris Savcısı Remy Heitz, Notre Dame Katedrali’nde dün çıkan yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıtlı bir yangının söz konusu olmadığını bildirdi.

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Heitz, Avrupa’da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen katedralde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangına tam olarak neyin neden olduğunu öğrenmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıtlı bir yangın çıkarmanın söz konusu olmadığını kaydetti.

Heitz, 856 yıllık tarihi yapıda renovasyon çalışmaları yapan şirketlerin çalışanlarının ifadelerinin alındığını söyledi.

Dün katedralde çıkan yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Yangını "trajedi" olarak tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gurur duyalım çünkü bu katedrali 800 yıldan daha uzun bir süre önce biz inşa ettik ve yüzyıllar boyunca büyütüp geliştirdik. Bu gece kati şekilde söylüyorum, birlikte yeniden inşa edeceğiz." demişti.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri alevlerin, "muhtemelen" 6 milyon avroluk renovasyon çalışmalarından çıkmış olabileceğini belirtmişti.

Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 856 yıllık yapının büyük ölçüde zarar görmesi, Fransızlar kadar diğer Avrupalıları da üzdü. Avrupalı liderler üzüntülerini dile getirirken, Fransa'da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfı, katedralin restorasyonu için ulusal yardım kampanyası başlatılacağını duyurmuştu. Fransa'nın milyarder Pinault ailesi, yeniden inşa çalışmaları için 100 milyon avro bağışta bulunacağını açıklamıştı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, sosyal medya platformu Twitter'da birkaç saat içerisinde yangına ilişkin 1 milyon 600 bin paylaşım yapıldığı belirtilmişti.

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