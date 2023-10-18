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Dünya

Nükleer başlık taşıyabiliyor: Pakistan Ebabil füzesini test etti

Pakistan ordusu, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Ebabil füzesini test etti.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 21:20 - Güncelleme:
Nükleer başlık taşıyabiliyor: Pakistan Ebabil füzesini test etti
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, testle silah sisteminin çeşitli tasarımlarının yeniden doğrulanması, teknik parametreler ve farklı alt sistemlerin performans değerlendirmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, Ebabil füzesinin başarılı şekilde test edildiğine işaret edilerek, "Silah sistemi caydırıcılığı güçlendirmeyi ve bölgedeki stratejik istikrarı artırmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

Nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Ebabil füzesinin test atışı, Genelkurmay Başkanı Şamşad Mirza tarafından takip edildi.

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