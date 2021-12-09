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Dünya

Nükleer görüşmelerin 7'nci turu başlıyor! Borell: ''Aciliyet'' gerekli

Avrupa Birliği (AB), İran'a yedinci turu Viyana'da yapılacak nükleer görüşmelerde hızlı ilerleme sağlanması gerektiğini bildirdi. Ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, nükleer anlaşmayı yeniden tesis etmek için müzakerelerde Abdullahiyan'a 'aciliyet' gerekliliğini iletti.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 01:29 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 01:31
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugün Viyana'da devam edecek nükleer görüşmeler öncesinde telefonda konuştu.

Borrell, İran tarafının talebiyle yapılan görüşme hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi. Borrell, Abdullahiyan'a "aciliyet" gerekliliğini ilettiğini belirterek "Nükleer anlaşmayı yeniden tesis etmek için müzakerelerde daha hızlı ilerlemeliyiz." ifadesini kullandı.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından 29 Kasım'da yeniden başlamış, 3 Aralık'ta görüşmelere ara verilmişti.

Nükleer anlaşmanın koordinatörü sıfatını taşıyan AB'nin Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Mora'nın başkanlığında Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılan görüşmelere, tarafların uzlaşamaması nedeniyle ara verilmişti.

İran heyetinin önceki müzakerelerde uzlaşılan taslak anlaşma metninde kapsamlı değişiklikler yaptığını savunan Avrupalı taraflar, Tahran'ı görüşmelerde "katı tutum" sergilemekle suçluyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise çözüm önerilerinin nükleer anlaşmayla uyumlu olduğunu savunuyor.

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