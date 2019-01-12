NY: FBI Trump'ı soruşturdu

Amerikan gazetesi New York Times (NY), ABD İç Güvenlik Servisi FNI'ın Trump'ı soruşturduğunu iddia etti.

NY'nin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017 yılında FBI Başkanı James Comey'i kovmasının ardından, FBI çalışanları Trump'ın davranışlarını yakın takibe aldı. Bu yakın takip esnasında Trump'ın Amerika'nın çıkarlarına aykırı bir şekilde Rusya ile çalışıp çalışmadığı soruşturturuldu.

NY'ye göre bu soruşturma kapsamında Trump'ın hamlelerinin ulasal güvenlik açısından tehdit oluşturup oluşturmayacağı takip edildi. Aynı zamanda ajanlar, Trump'ın Rusya için çalışma ya da istemeden de olsa Rusya'nın etkisi altına girmiş olabilme ihtimalini araştırdı.

NY'ye konuşan uzmanlara göre, araştırmalar sonucu Trump'ın Rusya soruşturmasını durdurmak için Comey'i kovduğu ortaya çıksaydı, konu farklı bir boyuta taşınır, ulusal bir güvenlik meselesi haline gelirdi.

Comey neden görevden alındı?

Eski FBI Başkanının 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın rolünü araştırdığı sırada görevden alındı. Görevden alma Washington'u sarsmış ve Adalet Bakanlığı soruşturmayı yürütmesi için özel savcı olan Robert Mueller'i atamıştı.

Trump Comey'i görevden alma gerekçesi olarak, Comey'in yetersiz olduğunu ileri sürmüştü. Fakat Trump daha sonra bu konuda karar verirken "Rusya meselesinin" de aklının bir ucunda olduğunu eklemişti.

Mossad: Rusya seçti

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda konuşan Mossad'ın eski başkanı Pardo, Moskova yönetiminin ABD'deki seçimlere müdahale ederek Trump'ın kazanmasını sağladığını iddia etti.

Pardo, Rusya'nın Trump'a ''Rus yanlısı'' olduğu için değil, kendi çıkarları için en uygun aday olduğunu düşündüğü için desteklediğini dile getirdi.