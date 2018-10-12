NYT: Bir Amerikalı Mısır zindanlarında ölüyor ABD hiç bir şey yapmıyor

Amerikan New York Times gazetesi, "Bir Amerikalı Mısır zindanlarında ölüyor ancak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hiçbir şey yapmıyor." başlıklı bir haber yaparak konuyu gündeme taşıdı.

Gazete bugün, Mısır asıllı Amerikan vatandaşı Mustafa Kassem’in (53) damadı Mustafa Ahmed ile yaptığı söyleşiyi yayımladı.

Diyabet hastası olan Mustafa Kassem’in tutulduğu hapishanede ölüme terk edildiğini söyleyen Mustafa Ahmed, kayınpederinin kurtarılması için Amerikan yönetiminin her hangi bir girişimde bulunmadığını ifade etti.

Mısır'a ziyaret için gittiklerini, Rabia Meydanı'nın Mısır güvenlik güçleri tarafından boşaltıldığı 14 Ağustos 2013 tarihinde meydana yakın bir alış-veriş merkezine bulunduklarını anlattı.

Bulundukları alış-veriş merkezine yüzlerce göstericinin sığındığını belirten Ahmed, askerlerin alış-veriş merkezinde bulunan herkese kimlik sorduklarını, kayınpederi Kassem ile kendisine de aynı şeyi yaptıklarını paylaştı.

Amerikan pasaportunu gösterdiği için hapiste

Kimlik kontrolünde, kendisinin de Amerikan vatandaşı olmasına rağmen askere Mısır kimliğini gösterdiğini dile getiren Ahmed, kayınpederi Kassem’in Amerikan pasaportunu göstermeyi tercih ettiğini söyledi.

Pasaportu gören askerin Mustafa Kassem’i "casus" olarak nitelendirdiğini, ona yumruk atarak yere düşürdüğünü, tekmelediğini ve ardından gözaltına aldığını anlattı.

Kendisini iki hafta boyunca aradıklarını ve sonunda askeri bir hastanede bulduklarını dile getiren Ahmed şunları kaydetti:

"İki hafta boyunca Kayınpederim Kassem'i çılgınca aradık. Sonunda onu Kahire'nin dışındaki çölde askeri bir hapishanenin hastanesinde bulduk. Gördüğümüzde, tekrarlanan dayak nedeniyle yüzü kızarmış, yediği yumruklardan dolayı gözü morarmıştı. Beş yıldan fazla gözaltında kaldı. Mısırlı savcılar ona karşı bir suçlamada bulunmadı. Sonunda 738 mahkumla birlikte, protestocuların bir parçası olmakla itham edildi. Onu, Sisi hükümetini devirmeye çalışmakla suçladılar."

Mısır makamlarının, kayınpederi Kassem'in havalandırması ve güneş ışığının dahi olmadığı sağlıksız bir ortamda tuttuğunu dile getiren Ahmed, "Kayınpederim insanlık dışı bir hapishanede tutuluyor. Hücreler böcekler, kemirgenler ve yılanların olduğu pis ve sağlıksız bir yer. Oradaki bütün mahkumların temiz suya, yatağa, sandalyeye ve kitaplara erişmeleri dahi mümkün değil." dedi.

Hapishane yetkililerinin, kalp rahatsızlığı ve diyabet hastası olan Kassem'e, diyabet için ailesinin hapishaneye getirdiği insülini soğutmasına bile izin vermediğini aktardı.

Açlık grevine başladı

Hakkında 8 Eylül’de verilen 15 yıl hapis cezasının ardından Kassem'in açlık grevine başladığını anlatan Ahmed, "kayınpederim zindanın zor şartlarında yavaş yavaş ölmektense açlıktan ölmeyi tercih ediyor." dedi.

Başkan Trump’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi “büyük arkadaşı” olarak nitelendirdiğini anlatan Ahmed, “Trump Mustafa Kassem’in hayatını kurtarmak için hiçbir şey yapmıyor. Kısa bir telefon görüşmesi veya atılan bir tweet bir Amerikan’ın hayatını kurtarabilir." İfadelerini kullandı.