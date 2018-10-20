NYT köşe yazarı Kristof, Kaşıkçı açıklamasından sorna Riyad yönetimini hedef aldı

NYT köşe yazarlarından Nicholas Kristof, "Suudi Arabistan’dan daha da aşağılayıcı yalanlar" başlıklı makale kaleme aldı.

Kaşıkçı hakkında Riyad yönetiminin hazırladığı raporun "yalan" olduğunu belirten Kristof, "neredeyse herkesin Kaşıkçı operasyonunu Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın onayladığına inandığını" ifade etti.

Kristof, Prens Bin Selman’ın daha önce de Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi kaçırdığını ve milyonlarca Yemenliye kıtlık uyguladığına dikkati çekerek, Kaşıkçı olayının ABD - Suudi Arabistan ilişkilerine yönelik yeni bir test olduğunu belirtti.

Kaşıkçı’nın öldürülmesi hakkında Birleşmiş Milletler’in soruşturma yapması gerektiğini kaydeden Kristof, NATO ülkelerinin Riyad yönetimine silah satışını durdurması gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.