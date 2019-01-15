NYT: Trump, ABD’yi NATO’dan çekmek istediğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, Trump’ın özel görüşmelerde kurmaylarına, ABD’yi Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nden (NATO) çekmek istediğini söylediğini belirtti.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’a konuşan yetkililere göre Trump, 2018’in temmuz ayında Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO zirvesinde üst düzey ulusal güvenlik yetkililerine, askeri ittifakın bir yararını göremediğini ifade etti.

Haberde, Trump’ın defalarca NATO’dan çekilme arzusunu dile getirmesinin, Amerikan ulusal güvenlik yetkilileri arasında büyük kaygılara sebep olduğuna değinildi.

Göreve geldiğinden beri NATO’ya karşı sert eleştirilerde bulunan Trump, Rusya’ya karşı ittifakın birlikteliğini sarsmakla suçlanıp hem ABD’nin önde gelen siyasilerinden hem de uluslararası toplumdan büyük tepki görmüştü.

Geçen yıl Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde başta Almanya olmak üzere NATO ülkelerinin askeri harcamalarını yüzde 2'ye çıkarma sözünü yerine getirmemelerini sert bir dille eleştiren Trump, üye ülkelerin ABD’den faydalandığını ifade ederek savunma harcamalarını yüzde 4’e çıkarmalarını istemişti.

NATO zirvesi sonrası Florida’da düzenlenen mitingde hakkındaki eleştirilere yanıt veren Trump, ABD’ye ödeme yapmayana ülkeler için üçüncü dünya savaşına girmeyeceklerini belirterek, "Bu yüzden basında sert eleştiriye maruz kaldım. Donald Trump'ın müttefiklerimize kaba davrandığını yazdılar. Oysa kaba olan bu ülkelerdir, çünkü ödemelerini yapmıyorlar. Örneğin, ödeme yapmayan bir ülke (Almanya) var. Bu ülkenin şimdi kiminle flört yaptığını biliyor musunuz? Rusya ile. Bu ülke aidatını ödemiyor, saldırgan hale geliyor. Biz ödeme yapmayan bir ülke için Üçüncü Dünya Savaşı'na mı gireceğiz?" ifadelerini kullanmıştı.