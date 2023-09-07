İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2023 Perşembe / 22 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8312
  • EURO
    28,7779
  • ALTIN
    1655.14
  • BIST100
    8337.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • O anlar kamerada: Feribota son anda binmek isteyen yolcu ölüme itildi
Dünya

O anlar kamerada: Feribota son anda binmek isteyen yolcu ölüme itildi

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda feribota son anda binen 36 yaşındaki bir yolcu, kendisine engel olmak isteyen görevli tarafından denize itildi. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, yolcu boğularak hayatını kaybetti.

7 Eylül 2023 Perşembe 18:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Yunanistan'da Girit Adası'nın Kandiye kentine gitmek üzere Pire Limanı'nda kalkmak üzere olan feribota son anda yetişen bir yolcu, görevliler tarafından engellendi. Bunun üzerine yolcu ile iki görevli arasında arbede yaşandı. Saniyeler sonra görevlilerden biri, yolcuyu denize itti. Geminin hareket ettiği anlarda rampa ile iskele arasında suya düşen yolcu, hayatını kaybetti. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, sosyal medyada hızla yayılan video tepki çekti. 5 Eylül'de yaşan ve ülkede infiale yol açan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında iki görevli ve kaptan dahil 4 mürettebat üyesi gözaltına alındı.

ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA

Sahil güvenlik yolcunun sudan baygın halde çıkarıldığını, daha sonra yaşamını yitirdiğini aktardı. Yapılan otopside yolcunun ölüm nedeninin "boğulma" olduğu tespit edildi. Yunan medyası ise hayatını kaybeden yolcunun isminin Antonis Karyotis olduğunu, bir mürettebat üyesinin kasten cinayetle, ikisinin suç ortaklığı, kaptanın ise gemicilik kurallarını ciddi biçimde ihlal etmekle suçlandığını aktardı.

Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis yaptığı açıklamada, "Görüntüler net ve şoke edici. Adamın ölümünden dolayı büyük üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı. Feribotun bağlı olduğu şirket tarafından yapılan açıklamada da yönetimin "trajik olay karşısında şoke olduğu" ve olayın aydınlatılması için yetkililerle iş birliği yapıldığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.