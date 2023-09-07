O anlar kamerada: Feribota son anda binmek isteyen yolcu ölüme itildi

Yunanistan'da Girit Adası'nın Kandiye kentine gitmek üzere Pire Limanı'nda kalkmak üzere olan feribota son anda yetişen bir yolcu, görevliler tarafından engellendi. Bunun üzerine yolcu ile iki görevli arasında arbede yaşandı. Saniyeler sonra görevlilerden biri, yolcuyu denize itti. Geminin hareket ettiği anlarda rampa ile iskele arasında suya düşen yolcu, hayatını kaybetti. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, sosyal medyada hızla yayılan video tepki çekti. 5 Eylül'de yaşan ve ülkede infiale yol açan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında iki görevli ve kaptan dahil 4 mürettebat üyesi gözaltına alındı.

ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA



Sahil güvenlik yolcunun sudan baygın halde çıkarıldığını, daha sonra yaşamını yitirdiğini aktardı. Yapılan otopside yolcunun ölüm nedeninin "boğulma" olduğu tespit edildi. Yunan medyası ise hayatını kaybeden yolcunun isminin Antonis Karyotis olduğunu, bir mürettebat üyesinin kasten cinayetle, ikisinin suç ortaklığı, kaptanın ise gemicilik kurallarını ciddi biçimde ihlal etmekle suçlandığını aktardı.

Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis yaptığı açıklamada, "Görüntüler net ve şoke edici. Adamın ölümünden dolayı büyük üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı. Feribotun bağlı olduğu şirket tarafından yapılan açıklamada da yönetimin "trajik olay karşısında şoke olduğu" ve olayın aydınlatılması için yetkililerle iş birliği yapıldığı belirtildi.