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Dünya

O ülkede bir ilk: Başörtülü bir kadın Senatoya girdi

Avustralya'da İşçi Partisinden Senatoya seçilen Fatima Payman, parlamentoya giren ilk başörtülü kadın oldu.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 13:12 - Güncelleme:
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Canberra Times'ın haberine göre, 8 yaşında annesi ve üç kardeşi ile Afganistan'dan mülteci olarak Avustralya'ya gelen Payman, Batı Avustralya'nın 6. Senato koltuğunu kazandı.

Avustralya Seçim Komisyonu, Batı Avustralya eyaleti için 27 yaşındaki Payman'ın galibiyetini doğruladı.

Parlamentoya giren ilk başörtülü kadın olan Payman, İşçi Partisinden Ed Husic ve Anne Aly ile Senatodaki üç Müslüman Avustralyalıdan biri olacak.

Seçim Komisyonunun sonuçları paylaşmasının ardından açıklama yapan Payman, yeni görevine seçilmekten "onur ve ayrıcalık" duyduğunu söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Başbakan Yardımcısı Patrick Gorman, Twitter üzerinden, Payman'ı tebrik etti.

Yeşiller Partisi Senatörü ve aynı zamanda ilk Müslüman kadın senatör Mehreen Faruqi de "Senato'ya başka bir Müslüman kadının katılması harika." ifadesini kullanarak, Payman'ı kutladı.

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