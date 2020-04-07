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Dünya

Malavi'de Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

AA07 Nisan 2020 Salı 16:54 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 16:54
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Malavi Sağlık ve Nüfus Bakanı Jappie Mhango, basına yaptığı açıklamada, İngiltere'den ülkeye gelen 51 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Mhango, ülkede şimdiye kadar 8 Kovid-19 vakasının görüldüğünü, bu kişilerin karantinaya alındığını ifade etti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıta genelinde yeni tip koronavirüsten son 24 saatte 73 hasta daha hayatını kaybetti. Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 487 oldu.

Kıtada 51 ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısı ise bir günde 9 bin 198'den 10 bin 75'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 913 oldu.

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