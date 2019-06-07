Obama çifti Spotify'dan ortak yayın yapacak

ABD basını, Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama´nın dünyaca popüler müzik dinleme uygulaması olan Spotify üzerinden yayın yapacaklarını duyurdu. Yayınların amacının, `geliştirmek, üretmek ve çok fazla dile getirilmeyen şeyleri dile getirmek´ olduğu belirtildi.

Yerel medya, yayınların içeriği hakkında çok fazla detay vermeyen Higher Ground şirketinin, tarih olarak 2020´yi belirlediği belirtildi. Ayrıca, yapılacak yayınlara herkesin Spotify uygulaması üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

"ONLARLA ÇALIŞMAK GURUR VERİCİ OLACAK"

Spotify İçerik Şefi Dawn Ostroff´un yapılacak yayınlara dair yaptığı açıklamada, "Barack Obama ve Michelle Obama, dünyadaki en önemli iki seslerden. Onlarla çalışmak ve seslerini uluslararası kamuoyuna duyurmak Spotify için gurur verici olacak" dediği belirtildi.