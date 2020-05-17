Obama'dan Trump'a salgın eleştirisi

17 Mayıs 2020 Pazar 16:55 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 16:59

Eski ABD Başkanı Barack Obama, online olarak katıldığı bir mezuniyet töreninde konuştu.

Eski ABD Başkanı, "Bu küresel salgın, yönetici konumunda olan kişilerin ne yaptıklarını bilmediğini açık şekilde gösterdi. Yönetici konumundakilerin çoğu yönetimdeymiş gibi davranmıyor bile" dedi.

Obama geçen hafta katıldığı bir başka video konferansta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın salgın sürecindeki yönetimini "kaotik" olarak tanımlamıştı.

Obama, ABD başkanlık yarışı için de eski başkan yardımcısı Joe Biden'a desteğini açıklamıştı.