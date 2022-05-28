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Dünya

Obrador, o bölgenin adını değiştirmek istiyor

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'nın afyon ve kenevir üretimiyle tanınan ve 'Altın Üçgen' olarak bilinen bölgenin adını 'İyi ve Çalışkan İnsanların Üçgeni' olarak değiştirmek istediğini söyledi.

AA28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:56 - Güncelleme:
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Lopez Obrador, Meksika'nın kuzeyinde Chihuahua, Sinola ve Durango eyaletlerinin arasında kalan bölgeyi dün ziyaret etti.

Kenevir ve afyon yetiştiriciliği ile tanınan ve uyuşturucu kartelleri için cazip bir nokta haline gelen bölgenin şu anki isminin, bölge sakinleri için de bir "damga" oluşturduğunu kaydeden Lopez Obrador, "Bu (isim) değişmeli çünkü burada çok sayıda çalışkan ve iyi insan, daha çok iyilik var." ifadelerini kullandı.

Lopez Obrador, "Altın Üçgen" olarak bilinen bölgenin adını "İyi ve Çalışkan İnsanların Üçgeni" yapmak istediğini kaydetti.

  • Meksika
  • uyuşturucu üretimi
  • Altın Üçgen

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