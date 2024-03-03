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Dünya

Odobescu: Türkiye, ülkem için önemli bir stratejik ortak

Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Türkiye ile ekonomi ve Karadeniz'de güvenliğin sağlanması gibi alanlarda ikili ilişkileri geliştirmek için yakın şekilde çalıştıklarını söyledi. Odobescu, hem Romanya hem de Türkiye'deki somut projeleri görüşmek için 'iyi bir fırsat' olarak nitelediği üst düzey stratejik işbirliğinin ilk toplantısının hazırlıklarını Fidan ile ele aldıklarını belirterek, 'Türkiye, ülkem için önemli bir stratejik ortak, dost, komşu ve müttefik.' ifadesini kullandı.

AA3 Mart 2024 Pazar 11:50 - Güncelleme:
Odobescu: Türkiye, ülkem için önemli bir stratejik ortak
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Odobescu, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gazze'de yaşayanların çektiği sıkıntılardan dolayı üzüntü duyduklarını ve insani durumdan son derece endişeli olduklarını belirten Odobescu, Romanya hükümetinin sivillere insani yardım sağlamayı sürdüreceğini vurguladı.

Odobescu, Gazze'de insancıl hukuk kurallarının uygulanması ve insani yardıma erişime izin verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sivillerin her zaman ve her koşulda korunması gerektiğine dikkati çeken Odobescu, "Tam şu anda sürdürülebilir bir ateşkese zemin hazırlayacak acil insani ara için çalışmalıyız." dedi.

- TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİ

Odobescu, ocak sonunda Bükreş'te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmenin yolları konusunda verimli görüşme gerçekleştirdiklerini anlatarak, enerji, altyapı ve savunma gibi alanlarda ekonomik işbirliğinin yollarını istişare ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin ülkesi için kilit ekonomik ortak olduğunu vurgulayan Odobescu, Romanya pazarında yaklaşık 18 bin Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini, 2023'te iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Odobescu, hem Romanya hem de Türkiye'deki somut projeleri görüşmek için "iyi bir fırsat" olarak nitelediği üst düzey stratejik işbirliğinin ilk toplantısının hazırlıklarını Fidan ile ele aldıklarını belirterek, "Türkiye, ülkem için önemli bir stratejik ortak, dost, komşu ve müttefik." ifadesini kullandı.

Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı Türkiye öncülüğünde başlatılan "Üçlü Girişim" kapsamında yürütülen çalışmaların, ülkesiyle arasındaki işbirliğinin başka bir örneği olduğuna işaret eden Odobescu, bunun Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve korunmasına yönelik önemli bir katkı oluşturduğunun altını çizdi.

Odobescu, üç ülke tarafından Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi amacıyla yürütülecek çalışmaların, Ukrayna'nın tahıl ve tarım ürünlerini ihraç etmek üzere transit geçiş yapmasına da yardımcı olacağını vurguladı.

- "TÜRK MESLEKTAŞLARIMIZI VE ORTAKLARIMIZI BU MÜKEMMEL ORGANİZASYON İÇİN TEBRİK EDİYORUM"

Bu yılki ADF'de Romanya'yı temsil etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Odobescu, forumun farklı krizlere ilişkin görüş alışverişinde bulunmak, zor ve çetin jeopolitik ortamda bölgesel ve küresel meseleleri istişare edebilmek için çok uygun bir platform olduğunu söyledi.

Odobescu, ADF'de karşı karşıya olunan farklı küresel krizlere çözüm bulmanın önemine dikkati çekerek, "Türk meslektaşlarımızı ve ortaklarımızı, bu mükemmel organizasyon için tebrik etmek istiyorum. ADF, özellikle hepimizin karşı karşıya olduğu bu zor dönemde fikir alışverişinde bulunmak için oldukça uygun bir platform." diye konuştu.

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