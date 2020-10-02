AA 02 Ekim 2020 Cuma 19:03 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 19:20

Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, Libya krizindeki siyasi tarafları bir araya getiren ve farklı ülkelerde devam diyalog görüşmelerine, Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'ndan temsilcilerin de katılması gerektiğini belirtti.



Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin Facebook hesabından paylaştığı açıklamaya göre, Nemruş, dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Nemruş, başkent Ankara'da Akar ile "ortak iş birliğini geliştirmek ve Libya'daki ateşkes çabalarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek için görüştüğünü" kaydetti.



Görüşmede Libya Savunma Bakanlığına bağlı kurumların mensuplarına yönelik askeri eğitim programlarını gözden geçirdiklerini aktaran Nemruş, askeri kurumlarda görev almak isteyenlerin bu eğitimlere katılımı için Bakanlığın başvuru süreci başlattığını duyurdu.



Bakan Nemruş, Libya krizinin çözümü için uluslararası alanda devam eden diyalog görüşmelerine de değinerek, bu görüşmelerde Libya ordusundan saha yetkililerinin de yer alması gerektiği belirtti.



Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in 4 Nisan 2019'da Trablus'a başlattığı saldırılara karşı mücadelede Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonunun "destan yazdığını" kaydeden Nemruş, "Uluslararası saldırının püskürtüldüğü 14 ay süren destanın ardından bu rolün devamı olarak, Öfke Volkanı kahramanlarının da diyalog görüşmelerine katılımının zorunlu olduğu konusundaki tutumumuzu teyit ediyoruz." dedi.



"Libya Diyaloğu" görüşmeleri

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi heyetleri arasında 6-10 Eylül'de "Libya Diyaloğu" adı ile görüşmeler yapılmıştı.



Görüşmelerin kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için ileri bir tarihte yeniden toplanma kararı alınmıştı.



Fas'ta 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcıdan oluşuyor.



Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.





Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı süresiz ertelendi

Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu süresiz olarak ertelendi.

Libya Devlet Yüksek Konseyinden bir üye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lojistik nedenlerle Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turunun ertelendiğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen üye, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki, Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in lojistik nedenlerden dolayı Fas'ta bir araya gelemediğini ifade etti.

İkinci tur görüşmelerin ne zaman başlayacağının şu an için belli olmadığı belirtildi.

Libya Diyalog Toplantısı

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasında 6-10 Eylül'de görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmelerin kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.