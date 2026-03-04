İSTANBUL 14°C / 2°C
  • İran savaş gemisinden ''imdat'' çağrısı! Yaklaşık 150 asker kayıp
Dünya

İran savaş gemisinden ''imdat'' çağrısı! Yaklaşık 150 asker kayıp

Sri Lanka, Galle kenti açıklarında “imdat” çağrısı yapan İran donanmasına ait bir gemi için kapsamlı kurtarma operasyonu başlattı. Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemiden 30 mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edilirken, kayıp kişiler için arama çalışmaları sürüyor.

4 Mart 2026 Çarşamba 11:49
İran savaş gemisinden ''imdat'' çağrısı! Yaklaşık 150 asker kayıp
Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, İran donanmasına ait IRIS Dena gemisi, Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında acil yardım çağrısı gönderdi.

Sri Lankalı yetkililer, olayın kendi kara sularında yaşandığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, geminin vurulduğunu ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemiden 30 mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edildi, kayıp kişiler için ise arama çalışmaları başlatıldı.

