Olaf Scholz: Avrupa'nın savunma kapasitesi her zaman inandırıcı olmalı

Scholz, İngiliz mevkidaşı Rishi Sunak'ı askeri törenle karşıladıktan sonra ikili görüşme gerçekleştirildi.

Ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Scholz, Almanya ve İngiltere'nin Avrupa'da Ukrayna'ya en fazla destek veren iki ülke olduğunu belirterek, bu desteğin gerektiği kadar devam edeceğini yineledi.

Scholz, NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı savaşta olmadığını vurguladı.

ABD Kongresinin Ukrayna'ya destek paketini kabul etmesinin cesaret verici bir sinyal olduğunu ifade eden Scholz, Ukrayna'yı yarı yolda bırakmayacaklarını kaydetti.

Başbakan Scholz, ABD Kongresinde Ukrayna'ya destek paketinin onaylamasının ardından Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus füzesini sağlayıp sağlamayacağına ilişkin soruya bir kez daha olumsuz cevap vererek, "Bu silah sistemine ilişkin kararım çok net." dedi.

NATO'nun Avrupa ayağının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, özellikle de caydırıcılık potansiyeline sahip olunması gerektiğini ifade etti.

Scholz, "Avrupa'nın caydırıcılık ve savunma kapasitesi her zaman inandırıcı olmalıdır. Mevcut kapasiteler daha iyi kullanılmalı ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğini derinleştirmeliyiz." şeklinde konuştu.

İngiltere ile bunu savunma sistemleri alanındaki projelerde birlikte çalışarak gerçekleştireceklerini ifade eden Scholz, Eurofighter savaş uçağını birlikte daha da geliştirmek istediklerini anlattı.

Başbakan Scholz, iki ülkenin Avrupa'nın savunmasına önemli katkılar sunduğunu ve bunu da artırmak istediklerini belirterek, iki ülkenin güvenlik ve savunma işbirliğinin iyileştirilmesi için bir ekip görevlendireceklerini kaydetti.

Scholz, enerji alanında Almanya ve İngiltere arasında hidrojen ticaretini teşvik etmek için bir fizibilite çalışması başlatılacağı bilgisini paylaştı.

Başbakan Scholz, iki ülkede son günlerde casusluk faaliyetlerinden dolayı bazı kişilerin gözaltına alınmasına ilişkin soruya da, "Hangi ülkeden gelirse gelsin bize karşı casusluk yapılması kabul edilemez. Dolayısıyla bu ortaya çıkarılmalı ve sorumlular tutuklanıp adalete teslim edilmeli." yanıtını verdi.

Scholz, buradaki casusluk suçlamasının Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin bir çalışanına ve adayına yönelik olmasını "endişe verici" olarak nitelendirdi.

-"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÜVENLİK İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR BAŞLIK AÇIYORUZ"



İngiltere Başbakanı Sunak da Ukrayna'ya desteğin gerektiği kadar devam edeceğini belirterek, haziranda Berlin'de Ukrayna için yapılacak yeniden imar konferansının düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sunak, Orta Doğu konusunda birlikte çalışacaklarını ve burada "daha iyi bir yol bulmaya" çalışacaklarını aktardı.

Almanya ile ilişkileri daha da geliştireceklerini belirten Sunak, "İki ülke arasındaki güvenlik ilişkilerinde yeni bir başlık açıyoruz. Savunma işbirliğimiz için yeni bir çerçeve mekanizması oluşturmak istiyoruz." dedi.

Başbakan Scholz ile teknoloji, yapay zeka, düzensiz göç ve yatırımlar konularını da ele aldıklarını aktaran Sunak, özellikle enerji alanında yeni yatırımların olacağından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

- ORTAK AÇIKLAMA



Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, Almanya ve İngiltere'nin RCH 155 tipi tekerlekli obüs satın alacağı ve optimize edeceği belirtildi.

Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi ve NATO'nun çok uluslu tedarik girişimleri de dahil olmak üzere hava savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmeye devam edileceği aktarılan açıklamada, Hint-Pasifik bölgesindeki faaliyetleri koordine edeceklerini ve iki ülke hava kuvvetlerinin bu yıl içinde bölgede ortak tatbikat gerçekleştireceği ifade edildi.