İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2024 Çarşamba / 18 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,274
  • EURO
    35,1104
  • ALTIN
    2272.76
  • BIST100
    8818.04
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ölen askerlerin sayısı 5'e yükseldi! Polonya'daki tatbikatlar askıya alındı
Dünya

Ölen askerlerin sayısı 5'e yükseldi! Polonya'daki tatbikatlar askıya alındı

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, mart ayının başından bu yana gerçekleştirilen tatbikatlarda 5 askerin hayatını kaybetmesi üzerine tüm askeri tatbikatların askıya alınması talimatını verdi.

IHA27 Mart 2024 Çarşamba 17:10 - Güncelleme:
Ölen askerlerin sayısı 5'e yükseldi! Polonya'daki tatbikatlar askıya alındı
ABONE OL

Polonya'da pazartesi gününden bu yana gerçekleştirilen iki askeri tatbikatta 3 asker hayatını kaybetti. Yaşanan son olayla birlikte mart ayının başından bu yana gerçekleştirilen tatbikatlarda hayatını kaybeden asker sayısı 5'e yükselmiş oldu. Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, askerlerin hayatını kaybetmesinin ardından ülkedeki tüm askeri tatbikatların askıya alınması talimatını verdi. Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askerlerin eğitimi sırasındaki güvenlik önlemleri ile tüm prosedürlerin gözden geçirileceği bildirilerek, askeri tatbikatlara ancak söz konusu incelemenin tamamlanmasının ardından başlanılabileceği belirtildi. Bakanlık, tatbikatların askıya alınması talimatının yurt dışındaki misyon ve operasyonlarda görev almaya hazırlanan askerleri birimler ile Polonya'da eğitim gören Ukrayna askerlerini kapsamadığını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Polonya'nın Drawsko Pomorskie kasabasında 5 Mart'ta gerçekleştirilen tatbikat sırasında 2 asker, paletli aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Pazartesi günü ülkenin güneyindeki Lubliniec kenti yakınlarındaki 5. Kimya Alayı'nda TNT patlatma tatbikatı sırasında patlama meydana gelmiş, 2 asker daha olay yerinde hayatını kaybetmişti. Dün ise Tatra dağlarının Niznie Rysy bölümünde ismi açıklanmayan Özel Kuvvetler Birimi'nde görevli 30 yaşındaki bir asker dağ eğitimi sırasında çığ altında kalarak yaşamını yitirmişti. Üç kazaya ilişkin askeri yetkililer soruşturma başlatmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.