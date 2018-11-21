Ölü balinanın midesinden çıkanlar: 115 plastik bardak, dört plastik şişe, 25 plastik poşet ve iki terlik

Bu atıklar arasında 115 plastik bardak, dört plastik şişe, 25 plastik çanta ve iki terlik de yer alıyor.

Kaşalot, sperm balinası ve amber balığı olarak da bilinen memeli hayvanın 9,5 metre uzunluğundaki cesedi Kapota adasındaki Wakatobi Ulusal Parkı'nda Pazartesi akşamı bulunmuştu.

AP'ye konuşan World Wildlife Fund'ın (WWF, Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Endonezya şubesinde Deniz Canlıları Koruma Koordinatörü olan Dwi Suprapti, "Balinanın ölüm nedenini bulamasak da içinden çıkanlar endişe verici" dedi.

WWF Endonezya, hayvanın midesinden çıkanların fotoğrafını Twitter'dan da paylaştı.

5,9 kg sampah plastik ditemukan di dlm perut paus malang ini! Sampah plastik yaitu: plastik keras (19 pcs, 140 gr), botol plastik (4 pcs, 150 gr), kantong plastik (25 pcs, 260 gr), sandal jepit (2 pcs, 270 gr), didominasi o/ tali rafia (3,26 kg) & gelas plastik (115 pcs, 750 gr). pic.twitter.com/ZFWZgkbnzu — WWF-Indonesia (@WWF_ID) November 19, 2018