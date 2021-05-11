Operasyon başlattılar: Hesap faturasını ödeme vakti geldi

AA 11 Mayıs 2021 Salı 07:23 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 07:23

Gazze'deki direniş grupları, İsrail ile gerginliğin tırmanmasıyla eş zamanlı olarak "Kudüs'ün Kılıcı" adını verdikleri operasyonları başlattıklarını duyurdu.

Fetih Hareketi dışında Gazze'deki silahlı kanada sahip direniş gruplarını çatısı altında barındıran Ortak Operasyon Odasından yapılan açıklamada, Kudüs Kılıcı savaşı çerçevesinde, işgal güçlerine ait Gazze'nin kuzeyindeki bir askeri zırhlı aracın vurulduğu ve Kudüs'e roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Tel Aviv çevresine ve işgal edilmiş topraklar üzerindeki düşman mevzilerine yoğun roket atışı yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düşmanı, mukaddesatımıza ve halkımızın evlatlarına saldırıya ısrar etmemesi konusunda daha önce uyarmıştık. Ancak, ne caydıranı ne de vicdanı olan zulmünde devam etti. Bundan dolayı, hesabının faturasını ödeme vakti geldi. Tüm gücümüzü, halkımızın evlatlarını her yerde himaye etmek için üst üste koyduk ve getirisi ne olursa olsun onlardan hiçbir zaman yüzümüzü çevirmeyeceğiz. Her nerede olurlarsa olsunlar, bizim silahımız tüm halkımızın silahıdır"

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRISINDA ŞEHİT SAYISI 21'E YÜKSELDİ

İsrail'in dün gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, şehit sayısının 21'e, yaralı sayısının 103'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şehit 9 çocuktan birinin 10 yaşındaki kız çocuğu, diğerlerinin ise farklı yaşlardaki erkek çocukları olduğu kaydedildi.

Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğunu, 95 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

LOD KENTİNDE İSRAİLLİ BİR KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISI SONUCU YARALANAN 3 FİLİSTİNLİDEN BİRİ ŞEHİT OLDU

Tel Aviv'in güneydoğusundaki Lod kentinde İsrailli silahlı bir kişinin ateş açması sonucu yaralanan 3 Filistinliden biri şehit oldu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, açılan ateş sonucu yaralanan 3 kişinden birinin hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan diğer 2 kişiden birinin durumunun da ağır olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırı bir İsrailli tarafından gerçekleştirildi.

EL-KASSAM, 120 KİLOMETRE MENZİLLİ A120 MODEL YENİ BİR ROKETE SAHİP OLDUĞUNU DUYURDU

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, pazartesi akşamı Kudüs'e yönelik düzenlenen saldırının A120 model roketleriyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kassam'dan yapılan yazılı açıklamada, yüksek tahrip gücüne sahip başlıkları bulunan A120 roketlerinin 120 kilometre menzilli olduğu kaydedildi.

Bu türden roketlerin hizmete sokulduğunun ilk kez duyurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, roketin ismindeki A harfinin 2014'teki savaş sırasında suikasta kurban giden Komutan Raid el-Attar'ın adından geldiği vurgulandı.

Öte yandan El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beytül Makdis'teki murabıtlara Mecid-i Aksa'nın içinde güvende ve rahat olmalarını söylüyoruz bilsinler ki arkalarında teyakkuz durumunda tetiğe basan bir direniş var" ifadelerini kullandı.