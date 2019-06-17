Optik illüzyon

Komarechka’nın çektiği fotoğraflarda, çiçekler su damlacıklarının içine hapsolmuş görünüyor. Fotoğrafçı, çekimi evinde kurduğu stüdyoda, bir kâse dolusu su, bir çiçek, çiçek sapları ve böcekler kullanarak gerçekleştirdi. Her bir görüntünün çekimi saatler sürdü. Küçük su damlaları hızla buharlaşırken, böceklerin çekime dâhil edilmesiyle süreç daha da zorlu bir hale geldi. Kariyerinin büyük bir bölümünde makro fotoğrafçılıkla ilgilenen Komarechka, BBC, National Geographic ve Discovery Channel gibi kurumlar için çalıştı.