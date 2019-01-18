“Ordu Trump'tan rahatsız'

ABD medyasına konuşan üst düzey askeri yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın "orduyu siyasete alet etme çabası”, “öngörülemez davranışları” ve “yanlış dış politika kararları” yüzünden büyük rahatsızlık duyduklarını bildirdi.

Amerikan CNN kanalının ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) isimsiz askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, görevinde ikinci senesini dolduran Trump'ın Pentagon içinde daha önce benzeri görülmemiş kaygı ve belirsizliğe sebep olduğu belirtildi.

CNN’e konuşan yetkililer, Trump’ın orduyu “siyasi kazanç elde etmek” için araç olarak kullanma arzusundan dolayı en kıdemli askeri yetkililer arasında giderek artan endişe ve rahatsızlık ortamının oluştuğunu söyledi.

Komutanların ulusal güvenlik endişeleri yerine siyasi nedenlerden dolayı askerlere emir vermesinin, ABD ordusunun esas doğasını değiştireceğinden endişeli olan yetkililer, Trump’ın “insani kriz” yaşandığını söylediği Meksika sınırına 5 bin asker yollama kararıyla bu sınırın çoktan geçildiğini ifade etti. Haberde, Trump’ın ulusal acil durum ilan ederek sınıra duvar örmesi için gereken parayı Savunma Bakanlığı bütçesinden alması halinde durumun daha da problemli hala gelebileceği bildirildi.

Askeri yetkililerin Trump’ın ani dış politika kararlarından özellikle de Suriye’den çekilme kararından endişe ve rahatsızlık duyduğu belirtilen haberde, Trump’ın çekilme kararını açıklayarak DEAŞ’ın güvenlik açığı görüp Münbiç’te ABD askerlerine saldırmasına sebep olup olmadığına dair ciddi şüphelerin oluştuğu ifade edildi.

Pentagon yetkilerinin, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nden İran’a saldırı seçeneği içerikli talepler gelmesinden dolayı sinirlendikleri, İran'ın nasıl bir misilleme yapabileceğine dair veya Trump’ın hangi askeri amaca ulaşmaya çalıştığı konusunda gerçek bir anlayış olmadığı için bu taleplerin endişe yarattığı belirtildi.