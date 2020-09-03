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Dünya

Ordudan çarpıcı iddia: Beyrut Limanı'nda tonlarca amonyum nitrat bulundu

Lübnan ordusu “Beyrut Limanı'nda 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulundu” dedi.

İİHA03 Eylül 2020 Perşembe 22:32 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 22:32
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Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Beyrut Limanı’nda 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulunduğu duyuruldu.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Beyrut Limanı’ndaki 12 numaralı depoda 4 Ağustos tarihinde 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamış, patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500’den fazla kişi yaralanmıştı. Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Beyrut Limanı’nın 9 nolu giriş kapısı yakınlarında bulunan bir konteyner içinde 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulunduğu duyuruldu. Ordu, bulunan kimyasal madde ile ilgili çalışma başlatıldığını aktardı.

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