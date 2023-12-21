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Dünya

Org. Munir: Tüm dost ülkelerle ilişkileri dengeli bir şekilde sürdürmek istiyoruz

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, İslamabad'ın tüm dost ülkelerle ilişkileri dengeli bir şekilde sürdürmek istediğini söyledi.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 07:00 - Güncelleme:
Org. Munir: Tüm dost ülkelerle ilişkileri dengeli bir şekilde sürdürmek istiyoruz
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Ulusal basındaki haberlere göre, Munir, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da bir düşünce kuruluşunda yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade etti.

Munir, İslamabad'ın tüm dost ülkelerle ilişkileri dengeli bir şekilde sürdürmek istediğini dile getirerek, Pakistan'ın blok siyasetinden kaçındığını vurguladı.

İslamabad'ın kendisini bağlantı merkezi ve Orta Asya ve ötesine açılan bir kapı gibi geliştirmek istediğini belirten Munir, Pakistan'ın jeopolitik ve jeoekonomik açıdan önemli bir ülke olduğuna işaret etti.

Munir, ABD'de siyasi ve askeri yetkililerle yaptığı görüşmelerin çok olumlu geçtiğini sözlerine ekledi.

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