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Dünya

Organizatörler İsrail yanlısı çıktı! Malezya fuardan çekildi

Malezya Eğitim Bakanlığı, organizatörlerin İsrail yanlısı duruşu nedeniyle 2023 Frankfurt Kitap Fuarı'ndan çekildiğini açıkladı.

AA17 Ekim 2023 Salı 12:13 - Güncelleme:
Organizatörler İsrail yanlısı çıktı! Malezya fuardan çekildi
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Malay Mail gazetesinin haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, bu ay Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenmesi planlanan kitap fuarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, organizatörlerin İsrail'e desteklerini açıkça ifade etmeleri nedeniyle Bakanlığın fuardan çekildiği bildirildi.

Kararın, hükümetin, Filistin'e karşı her zaman dayanışma ve destek gösterme kararıyla uyumlu olduğu belirtilen açıklamada, "Bakanlık, İsrail'in Filistin'deki saldırganlığına taviz vermeyecek. Bu açıkça uluslararası yasaların ve insan haklarının ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada kararın, Filistinli yazar Adania Shibli için Frankfurt Kitap Fuarı ve Avrupa Yayıncılar Federasyonunca düzenlenecek ödül töreninin iptal edil edilmesi sonrası alınması dikkati çekti.

Filistinli yazar Adania Shibli için Frankfurt Kitap Fuarı ve Avrupa Yayıncılar Federasyonunca düzenlenecek ödül töreninin iptal edildiği bildirilmişti.

Fuarın organizatörü LitProm derneğinden yapılan açıklamaya göre, Shibli'ye "Küçük Bir Ayrıntı" adlı romanı için ödül verilmesi planlanan tören, İsrail-Filistin arasında devam eden çatışmalar nedeniyle iptal edilmişti.

Bu yıl 18-22 Ekim'de 75'incisi düzenlenecek fuardaki ödül töreninin iptal etmesinin ardından yayıncı kuruluşlar ve yazarlar fuardan çekildiklerini duyurmuştu.

Shibli'nin Türkiye'de Can Yayınlarından çıkan "Küçük Bir Ayrıntı" adlı kitabı 1949'da İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli bir genç kızı konu alıyor.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihat Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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