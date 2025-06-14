İsrail, İran'a yönelik yeni saldırı başlattı.

Tel Aviv'den gelen son açıklamada "Yükselen Aslan" isimle operasyonla İran'a yeni bir saldırı başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Uranyum zenginleştirme merkezini vurduk. Nükleer bomba üreten bilim insanlarını da hedef aldık." ifadeleri kullanıldı.

ABD BASINI: HAMANEY'İN EVİ HEDEF ALINDI

ABD basını, İran'a yeniden saldırı başlatan İsrail'in Hamaney'i evini hedef aldığını duyurdu.

"BAŞKA BİR NETANYAHU SAVAŞINA SÜRÜKLENEMEYİZ"

ABD Başkanı Trump karşıtı olduğu bilinen ABD'li senatör Bernie Sanders, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın nükleer programını ele almak için görüşmeler Pazar günü planlanmıştı. Bunun yerine Netanyahu, İran'a yasadışı saldırılar düzenledi, üst düzey bir ateşkes müzakerecisini öldürdü, ABD'nin diplomatik çabalarını baltaladı ve sayısız masum hayatı riske attı. Başka bir Netanyahu savaşına sürüklenemeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD'DEN İSRAİL SALDIRILARINA DESTEK

Amerikan Axios haber platformunun adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin "İsrail'in savunmasına" destek verdiği kaydedildi.

Haberde, ABD güçlerinin, İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin etkisiz hale getirilmesinde İsrail ordusuna destek olduğu ifade edildi ancak detaylara yer verilmedi.

Öte yandan AA muhabirine açıklama yapan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, İran füzelerinin etkisiz hale getirilmesinde İsrail'e destek verdiklerini teyit etti.

ABD'li yetkili, Amerikan ordu unsurlarının İsrail'e tam olarak nasıl yardım sağladığına ilişkin detaylara ise girmedi.

ABD Savunma Bakanlığından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ASKERİ VARLIKLARINI İSRAİL'E YAKLAŞTIRMIŞTI

ABD, füze önleme operasyonlarına yardımcı olmak ve bölgedeki ABD üslerini daha iyi korumak için bölgedeki askeri varlıklarını İsrail'e yaklaştırdığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Amerikan unsurlarının katılmadığını açıklamıştı.

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