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Dünya

Orta Doğu'da füze sesleri! İsrail'den İran'a yeni saldırı

İşgalci İsrail, İran'ın misillemesine karşılık olarak “Yükselen Aslan” adını verdiği bir operasyonla İran'a yeniden hava saldırısı başlattı.

HABER MERKEZİ14 Haziran 2025 Cumartesi 00:07 - Güncelleme:
Orta Doğu'da füze sesleri! İsrail'den İran'a yeni saldırı
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İsrail, İran'a yönelik yeni saldırı başlattı.

Tel Aviv'den gelen son açıklamada "Yükselen Aslan" isimle operasyonla İran'a yeni bir saldırı başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Uranyum zenginleştirme merkezini vurduk. Nükleer bomba üreten bilim insanlarını da hedef aldık." ifadeleri kullanıldı.

ABD'DEN İSRAİL SALDIRILARINA DESTEK

Amerikan Axios haber platformunun adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin "İsrail'in savunmasına" destek verdiği kaydedildi.

Haberde, ABD güçlerinin, İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin etkisiz hale getirilmesinde İsrail ordusuna destek olduğu ifade edildi ancak detaylara yer verilmedi.

Öte yandan AA muhabirine açıklama yapan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, İran füzelerinin etkisiz hale getirilmesinde İsrail'e destek verdiklerini teyit etti.

ABD'li yetkili, Amerikan ordu unsurlarının İsrail'e tam olarak nasıl yardım sağladığına ilişkin detaylara ise girmedi.

ABD Savunma Bakanlığından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ASKERİ VARLIKLARINI İSRAİL'E YAKLAŞTIRMIŞTI

ABD, füze önleme operasyonlarına yardımcı olmak ve bölgedeki ABD üslerini daha iyi korumak için bölgedeki askeri varlıklarını İsrail'e yaklaştırdığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Amerikan unsurlarının katılmadığını açıklamıştı.

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