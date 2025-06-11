Orta Doğu'da kırmızı alarm! ABD dünyayı yakından ilgilendiren kararını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, AA'ya konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalıları "hem ülkede hem yurt dışında güvende tutmak istediğini" belirterek, bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler sonucu ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını azaltma kararı aldığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili AA'ya yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu'da artan gerilimi takip ettiğini belirtti.

Yetkili, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, bölgedeki askerlerin yakınlarının "gönüllü olarak bulundukları ülkelerden ayrılmasına onay verdiğini" ve CENTCOM'un "her an hazır olmak için" Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki ortaklarıyla işbirliği yaptığını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly ise ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin tahliyesini doğrulayarak, "Dışişleri Bakanlığı yurtdışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı" dedi.

IRAKLI KAYNAKLAR: ABD'NİN TAHLİYE KARARINI GEREKTİRECEK HERHANGİ BİR GÜVENLİK DURUMU TESPİT ETMEDİK

Irak yönetimi, şu ana kadar ABD'nin diplomatik varlığına yönelik tahliye kararını gerektirecek herhangi bir güvenlik durumunun tespit edilmediğini açıkladı.

Irak resmi haber ajansı İNA'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Iraklı hükümet kaynağı, ABD'nin diplomatik varlığına yönelik son tahliye ve güvenlik adımlarının yalnızca Irak'a özgü olmadığını, Orta Doğu'daki bir dizi ülkeyi kapsayan daha geniş kapsamlı bir düzenlemenin parçası olduğunu belirtti.

Iraklı kaynak ayrıca, şu ana kadar ABD'nin tahliye kararını gerektirecek herhangi bir güvenlik durumunun Irak makamları tarafından kaydedilmediğini vurguladı.

Kaynak, "Irak'ta güvenlik açısından olumlu bir tablo söz konusu. Irak'ta görev yapan tüm Arap ve yabancı diplomatik misyonlar, yüksek düzeyde güvenlik, serbest iletişim ve etkin çalışma koşullarına sahip." ifadelerini kullandı.

İRAN: ABD'NİN BÖLGEDEKİ MİLİTARİZMİ BÖLGEDEKİ İSTİKRARSIZLIĞI KÖRÜKLÜYOR

İran, ABD'nin ülkeye karşı askeri saldırı tehditlerinin ve bölgede saldırganlığını sürdüren İsrail'e verdiği desteğin bölgede istikrarsızlığa yol açtığını açıkladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin yazılı açıklamasında, İran'a karşı "ezici bir güç" kullanabileceğine dair ABD'den gelen açıklamalara ilişkin, "Ezici güç tehditleri gerçekleri değiştirmeyecek. İran nükleer silah peşinde değil ve ABD'nin militarizmi sadece istikrarsızlığı körüklüyor." denildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla'nın, Kongre'de yaptığı konuşmada, İran'a askeri saldırı tehditlerinden söz etmesine ve ABD'nin bölgede tek nükleer silah sahibi İsrail'e desteğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CENTCOM'un saldırganları silahlandırarak ve İsrail'in suç işlemesine olanak sağlayarak bölgesel istikrarsızlığı körükleme mirası, onun barış veya nükleer silahların yayılmaması konusunda konuşma yeteneğini ortadan kaldırıyor. İleriye gitmenin tek yolu militarizm değil diplomasidir."

TRUMP, İRAN'I BOMBALAMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı "daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını" söylemişti.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, buna karşılık, ABD'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyerek, "Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır." demişti.

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