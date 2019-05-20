Ortadoğu’da savaşı Körfez kışkırtıyor

Dünyanın olası bir savaş endişesiyle yakından takip ettiği Hürmüz Boğazı’nda ABD ile İran arasında askeri gelirim tırmanırken, bölgede Pentagon’un en büyük destekçisi işbirlikçi Körfez ülkelerinden çatışmayı körükleyecek bir hamle geldi. İran’ı işgal planı için Ortadoğu’ya 120 bin asker göndermeyi düşünen Trump yönetimine, Körfez ülkeleri kucak açtı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başını çektiği Arap devletleri, Amerikan askerlerinin ülkelerine yerleşmesine yeşil ışık yaktı.

AMERİKAN ÇIKARLARI İÇİN

Londra merkezli Suudi gazetesi Arab News’in haberine göre, Pentagon Tahran’a müdahale adına bölgeye göndereceği yüz binlerce askerin Körfez ülkelerine konuşlanması teklifini Suudi Arabistan ve BAE’ye sundu. Gazeteye konuşan ismi gizli tutulan diplomatik kaynaklar, teklifin Riyad’ın başını çektiği Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri tarafından kabul edildiğini dile getirdi. Körfez’e yerleşecek yeni birliklerin KİK devletleri ile birlikte İran’a ortak mücadele yürüteceğini aktaran kaynaklar, amacın Amerikan çıkarlarını korumak olduğunu ifade etti. Kararın alınmasında geçen hafta BAE’de demirleyen 2 Suudi tankerin sabotaja maruz kalmasının ve Arabistan topraklarındaki petrol boru hatlarının dorne’lu saldırıya uğramasının etkili olduğu vurgulandı.

KİK ACİL TOPLANIYOR

Haberde ayrıca, KİK’in konuyu masaya yatırmak ve resmi karar çıkarmak adına ay sonunda toplanacağı ifade edildi. Arab News’in manşete taşıdığı gelişme sonrası Suudi Kralı Selman bin Abdulaziz’in, KİK ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, Mekke şehrinde 30 Mayıs’ta olağanüstü düzenlenmesi planlanan iki zirveye davet ettiği bildirildi. Öte yandan, Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, ülkesinin bölgede olası bir savaşta kararlılıkla reaksiyon göstereceğini söyledi. El Cubeyr, topun İran tarafında olduğunu kaydetti.