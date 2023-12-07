Ortak bildirge imzalandı! Miçotakis: Türklere adalarda 7 günlük vize sağlanacak

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "İki ülkenin çok iyi bir şekilde bir arada, sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli" dedi.

Miçotakis'in açıklamalarından bazı satırbaşları:



"İkili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefini koyduk"



"Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları bizim için çok önemli. Kıbrıs konusunda gelişmeler, bu doğrultuda olmalı"

"Yunanistan'ın Türkiye'yi Avrupa sürecinde desteklenmesini ele aldık. Öğrencilerin vizeden muaf tutulmasını ele aldık"

"Çok iyi bir şekilde, çok sakin bir ortamda ilişkileri devam ettirmek çok önemli. (Türkiye-Yunanistan arasındaki) Sorunlara çözüm bulmak çok önemli"

"(Türkiye-Yunanistan) Sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorundadır. Güzel bir geleceği yaratmak durumundayız"