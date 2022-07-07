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Dünya

Ortak bildiri yayımladılar: Tarihin en kanlı savaşlarından biri olacak

FBI ve MI5 Çin'den gelen tehdide karşı uyarılarda bulunmak için ortak bildiri yayımladı. Çin'in Tayvan'ı zorla alması durumunda, bunun; dünyanın gördüğü en korkunç savaşlarından biri olacağı ifade edildi.

BBC7 Temmuz 2022 Perşembe 07:37 - Güncelleme:
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İngiltere ve ABD güvenlik servislerinin başkanları Çin'den gelen tehdide karşı uyarılarda bulunmak için ortak bildiri yayımladı.

BBC'de yer alan habere göre, FBI direktörü Christopher Wray, "Çin, ekonomik ve ulusal güvenliğimiz için uzun vadeli en büyük tehdit" dedi.

MI5 başkanı Ken McCallum, hizmetinin son üç yılda Çin faaliyetlerine karşı çalışmalarını iki katından fazla artırdığını ve tekrar ikiye katlayacağını söyledi.

FBI'dan Wray, Çin'in Tayvan'ı zorla alması durumunda, bunun; dünyanın gördüğü en korkunç savaşlarından biri olacağını ifade etti.

Wray, Çin'in Ukrayna'daki çatışmadan "her türlü dersi" çıkardığını söyledi. Wray, Çin'in Batılı devletlerin Rusya'ya yaptırımlarını dikkatle izlediğini ve buna yönelik ekonomik bir hazırlık yaptığını da iddia etti.

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