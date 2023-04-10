Osmanlı Kriket Kulubü Güney Afrika'da iftar etkinliği düzenledi

Kulüp tesislerindeki iftara, 140 yıllık tarihi kulübün yöneticileri ve oyuncular da dahil olmak üzere 100'den fazla kişi katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının Cape Town'da görevlendirdiği din görevlisinin Kur'an-ı Kerim okuduğu iftarda konuklara, Güney Afrika Müslüman mutfağından lezzetler ikram edildi.



İftarın ardından davetliler akşam namazı kıldı.

Cape Town'daki Osmanlı İslam Okulu öğrencileri tarafından 1882'de kurulan kulüp, dünyanın en eski Müslüman spor kulüplerinden biri olma özelliğini taşıyor.