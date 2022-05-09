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Dünya

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Günümüzde dünya daha tehlikeli hale geliyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesindeki 2. Dünya Savaşı gazileriyle yaptığı görüşmede, 'Günümüzde dünya daha tehlikeli hale geliyor.' dedi.

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 13:38 - Güncelleme:
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2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anıldığı Anma ve Saygı Günü etkinlikleri dolayısıyla Taşkent'teki Zafer Parkı'nı ziyaret eden Mirziyoyev, savaşta ölenlerin ve onların ailelerinin anısına dikilen heykele çelenk bıraktı.

Daha sonra parkta savaş gazileriyle bir araya gelen Mirziyoyev, gazilerin Zafer Bayramı'nı kutladı.

Görüşmede Mirziyoyev, böyle bir günde kahraman atalarını hatırlayarak onların cesaretlerini bir kez daha takdir ettiklerini belirtti.

Mirziyoyev, "Günümüzde dünya daha tehlikeli hale geliyor. Her dakika bir sınav oluyor. Bu bizi de etkiler mi? Kesinlikle etkiler." diye konuştu.

- 2. DÜNYA SAVAŞI GAZİLERİNE 1340'AR DOLAR PARA ÖDÜLÜ

Öte yandan ülkedeki 2. Dünya Savaşı gazilerine, 9 Mayıs dolayısıyla 1340'ar dolar (15'şer milyon som) para ödülü verildi.

Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde "Zafer Bayramı" olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Özbekistan'da, bu savaşta ölenlerin anısına "Anma ve Saygı Günü" etkinlikleri yapılıyor.

2. Dünya Savaşı'na katılan 1,4 milyondan fazla Özbekistanlının 500 bine yakını savaşta hayatını kaybederken, 236 savaş gazisi yaşıyor.

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