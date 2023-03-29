Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Yöneticisi Ma'yı kabul etti

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ülkede temaslarda bulunan Çin Komünist Partisinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi Sekreteri Ma'yı kabul etti.

Özbekistan'ın bölgeleri ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi arasında karşılıklı menfaatlere dayalı işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili konuların ele alındığı görüşmede, Özbekistan'ın farklı bölgelerinde Çin'in önde gelen şirketlerinin katılımıyla yenilenebilir enerji, ulaşım altyapısının geliştirilmesi, endüstri parkları ve tarım işletmelerinin kurulmasıyla ilgili ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları gözden geçirildi.

Görüşmede Mirziyoyev, karşılıklı diyalog ve bilgi alışverişinin geliştirilmesi, karşılıklı ziyaret ve iş forumlarının düzenlenmesi ve öncelikli proje ve programların teşvik edilmesini öngören bir yol haritasının benimsenmesinin önemini vurguladı.

Ma ise Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in selamlarını Mirziyoyev'e iletirken ayrıca Şi'nin yeniden seçilmesi nedeniyle gönderdiği kutlama mesajından dolayı Özbek lidere teşekkür etti.

Görüşmede, Eylül 2022'de Semerkant'ta gerçekleştirilen ve Özbekistan-Çin kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinde yeni bir dönem açan tarihi Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinin verimli sonuçlarından büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Mirziyoyev ve Ma, "Özbekistan-Kırgızistan-Çin" demir yolu projesinin inşasının hızlandırılmasının önemine işaret etti.

Liderler, Özbekistan'ın Taşkent, Semerkant ve diğer bölgeleri ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi arasında ticari-ekonomik, lojistik, sağlık, tarım, turizm ve eğitim alanlarında çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesi için tarafların büyük imkanlara sahip olduğunu ifade etti.

Ma, Taşkent'teki temasları kapsamında Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile de bir araya gelerek taraflar arasındaki işbirliğinin durumu ve geliştirme imkanlarını ele aldı.