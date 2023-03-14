İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2023 Salı / 22 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9764
  • EURO
    20,3796
  • ALTIN
    1164.03
  • BIST100
    5207.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Özbekistan devleti ve milleti ülkemizi yalnız bırakmadı''
Dünya

''Özbekistan devleti ve milleti ülkemizi yalnız bırakmadı''

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Özbekistan'ın yardımlarına ilişkin 'Özbekistan devleti ve milleti, tarihte olduğu gibi bu elim felaket sonrasında da her zamanki alicenaplığını göstererek ülkemizi yalnız bırakmamıştır.' dedi.

AA14 Mart 2023 Salı 21:05 - Güncelleme:
''Özbekistan devleti ve milleti ülkemizi yalnız bırakmadı''
ABONE OL

Büyükelçi Bekar, düzenlediği basın toplantısında, Özbekistan'ın "asrın felaketi" olarak nitelendirilen bu depremler sonrasında deprem mağdurlarına verdiği desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bekar, depremlerde hayatını kaybedenler arasında 7 Özbek vatandaşının da bulunduğu belirterek tüm yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremlerin açtığı yaraları sarmak için Türkiye devleti, halkı ve dostlarının ilk günden itibaren seferber olduğunu, uluslararası toplumun da olağanüstü dayanışma ve destek sağladığını kaydeden Bekar, "Uluslararası yardımlar bağlamında en önde gelen ülkelerden birisi de ezeli ve ebedi kardeşimiz Özbekistan olmuştur. Özbekistan devleti ve milleti, tarihte olduğu gibi bu elim felaket sonrasında da her zamanki alicenaplığını göstererek ülkemizi yalnız bırakmamıştır." diye konuştu.

Bekar, Özbekistan halkı ve devlet kurumlarının, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde adeta seferber olarak kara gün dostu olduklarını gösterdiğini dile getirdi.

Özbek hükümetince başlatılan seferberlik kapsamında, deprem mağdurlarına ilk günden itibaren insani yardım malzemelerinin gönderildiğini kaydeden Bekar, depremlerin ardından Taşkent Büyükelçiliğinin koordinasyonunda ülkede başlatılan yardım kampanyası kapsamında Türkiye'ye 674 ton yardım malzemesi ile 644 bin dolar nakit para yardımının ulaştırıldığını vurguladı.

Bekar, ayrıca deprem bölgesinde yaklaşık bir ay boyunca görev yapan 100 kişilik Özbek arama kurtarma ekibinin 18 kişiyi enkaz altından çıkardığını, 190 kişinin ise cesedine ulaştığını, 71 kişilik Özbek askeri sağlık ekibinin ise deprem bölgesinde kurdukları sahra hastanesinde 3 bin 860 deprem mağduruna tıbbi yardımda bulunduğunu aktardı.

Bu yardımlardan dolayı Özbek halkı ve hükümetine, ülkedeki Özbek ve Türk kurumları ile iş adamlarına teşekkür eden Bekar, daha sonra söz konusu yardımlarından dolayı bazı Özbek ve Türk vatandaşlarına teşekkür plaketi takdim etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.