''Özbekistan devleti ve milleti ülkemizi yalnız bırakmadı''

Büyükelçi Bekar, düzenlediği basın toplantısında, Özbekistan'ın "asrın felaketi" olarak nitelendirilen bu depremler sonrasında deprem mağdurlarına verdiği desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bekar, depremlerde hayatını kaybedenler arasında 7 Özbek vatandaşının da bulunduğu belirterek tüm yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremlerin açtığı yaraları sarmak için Türkiye devleti, halkı ve dostlarının ilk günden itibaren seferber olduğunu, uluslararası toplumun da olağanüstü dayanışma ve destek sağladığını kaydeden Bekar, "Uluslararası yardımlar bağlamında en önde gelen ülkelerden birisi de ezeli ve ebedi kardeşimiz Özbekistan olmuştur. Özbekistan devleti ve milleti, tarihte olduğu gibi bu elim felaket sonrasında da her zamanki alicenaplığını göstererek ülkemizi yalnız bırakmamıştır." diye konuştu.

Bekar, Özbekistan halkı ve devlet kurumlarının, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde adeta seferber olarak kara gün dostu olduklarını gösterdiğini dile getirdi.

Özbek hükümetince başlatılan seferberlik kapsamında, deprem mağdurlarına ilk günden itibaren insani yardım malzemelerinin gönderildiğini kaydeden Bekar, depremlerin ardından Taşkent Büyükelçiliğinin koordinasyonunda ülkede başlatılan yardım kampanyası kapsamında Türkiye'ye 674 ton yardım malzemesi ile 644 bin dolar nakit para yardımının ulaştırıldığını vurguladı.

Bekar, ayrıca deprem bölgesinde yaklaşık bir ay boyunca görev yapan 100 kişilik Özbek arama kurtarma ekibinin 18 kişiyi enkaz altından çıkardığını, 190 kişinin ise cesedine ulaştığını, 71 kişilik Özbek askeri sağlık ekibinin ise deprem bölgesinde kurdukları sahra hastanesinde 3 bin 860 deprem mağduruna tıbbi yardımda bulunduğunu aktardı.

Bu yardımlardan dolayı Özbek halkı ve hükümetine, ülkedeki Özbek ve Türk kurumları ile iş adamlarına teşekkür eden Bekar, daha sonra söz konusu yardımlarından dolayı bazı Özbek ve Türk vatandaşlarına teşekkür plaketi takdim etti.