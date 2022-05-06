İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2022 Cuma / 5 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,9376
  • EURO
    15,8298
  • ALTIN
    904.34
  • BIST100
    2455.54
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Özbekistan sınır muhafızları ateş açtı: 3 Kırgızistan vatandaşı öldü
Dünya

Özbekistan sınır muhafızları ateş açtı: 3 Kırgızistan vatandaşı öldü

Özbekistan sınır muhafızlarının ateş açması sonucu 3 Kırgızistan vatandaşının öldüğü bildirildi.

IHA6 Mayıs 2022 Cuma 12:20 - Güncelleme:
ABONE OL

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, dün Kırgızistan'ın Celal-Abad şehrinde Özbekistan sınırındaki Ala Buka ilçesinde Özbek sınır muhafızlarının Kırgızistan vatandaşına ateş ettiği belirtildi. Açıklamada, Özbek sınır birliklerinin ateş açması sonucu 48, 24 ve 22 yaşlarındaki Kırgızistan vatandaşlarının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olayın araştırılması amacıyla Kırgızistan muhafız temsilcisinin Özbekistan sınır muhafız temsilcisiyle görüştüğü ifade edilen açıklamada, tarafların araştırma sonuçlarıyla ilgili görüşmeyi devam ettirme kararı verdiği kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.