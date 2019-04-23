16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8331
  • 6,5634
  • 238.842
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan ortak tatbikatı başladı

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan silahlı kuvvetlerinin katıldığı 'Ortaklık Kalkanı-2019' tatbikatı Özbekistan'da başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cizzah vilayetindeki Forış poligonunda, üç ülke silahlı kuvvetlerinin katıldığı "Ortaklık Kalkanı-2019” ortak askeri tatbikatının açılış töreni düzenlendi.

Özbekistan Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Baloğlu, Pakistan’ın Taşkent Büyükelçiliği Askeri Ataşesi İmran Arif ile tatbikata katılan ülkelerin silahlı kuvvetleri mensuplarının bulunduğu törende, üç ülke milli marşlarının ardından bayrakları göndere çekildi.

Açılış töreninde katılımcılara Türkçe ve Urduca hitap eden Özbekistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şuhrat İkramov, Türk askerlerini ata yurdu olarak gördükleri bu topraklarda karşılamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ortak tatbikatın üç ülke arasında gelişmekte olan askeri iş birliğinin göstergesi olduğunu belirtti.

İkramov, son yıllarda Özbekistan’ın çeşitli ülkelerle askeri alandaki iş birliğini arttığını ifade ederek, ülkesinin ilk defa üç ülkenin katılımıyla düzenlenen ortak tatbikatta yer aldığını vurguladı.

Baloğlu da Türkiye’nin günümüzde PKK, DEAŞ, FETÖ olmak üzere üç terör örgütü ile aynı zamanda mücadele eden tek ülke olduğunu kaydederek, terörle mücadelede büyük deneyime sahip Türk Silahlı Kuvvetlerinin dili, dini ve kültürü bir olan kardeş Özbekistan ordusu ve yine büyük tecrübeye sahip kardeş Pakistan silahlı kuvvetleri ile ilk defa üçlü ortak tatbikat düzenlediğini bildirdi.

Baloğlu, ortak tatbikatın ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesine katkı sağlayacağını aktardı.

Arif de kardeş Türkiye ve Özbekistan silahlı kuvvetleri ile ortak tatbikat yapmanın Pakistan silahlı kuvvetleri için çok önemli olduğunu belirterek, Pakistan’ın Özbekistan ve Türkiye gibi kardeş ülkelerle iş birliğine büyük bir önem verdiğini söyledi.

Ülkesinin terörle mücadelede 20 yıllık deneyime sahip olduğunu anlatan Arif, ortak tatbikatta Türkiye ve Özbekistan’ın da terörle mücadele alanında bilgi ve tecrübelerini öğrenmek istediklerini ifade etti.

Açılış töreni kapsamında üç ülke askerlerinin tören geçişi düzenlendi.

26 Nisan'da sona erecek ortak tatbikata Türkiye Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli 15 Türk asker ve subay katılıyor.

Şehit Babası Mustafa Kırıkçı: Ben şehit babası olarak Kemal’in buraya gelmesinden çok üzüntü duydum

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji’den sevindiren açıklama

Meteoroloji’den sevindiren açıklama

Emekliye 315 TL zam müjdesi

Emekliye 315 TL zam müjdesi

Evraklar Kurul’a 7 gün içinde gönderilecek

Evraklar Kurul’a 7 gün içinde gönderilecek

Bebeğini ayağıyla öldürmüş

Bebeğini ayağıyla öldürmüş

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat

Türk mühendisler şehit sayılacak

Türk mühendisler şehit sayılacak

Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı

Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı

Osmaniye'de dehşet

Osmaniye'de dehşet
 

POPÜLER HABERLER

Kağıthane´de bina çöktü

Kağıthane´de bina çöktü

Hoşgörünün renkleri semada buluştu

Hoşgörünün renkleri semada buluştu

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırının görüntüleri...

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırının görüntüleri...

Podberezkin: S-400’ler Türkiye için sadece bir tür silah değil

Podberezkin: S-400’ler Türkiye için sadece bir tür silah değil

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA