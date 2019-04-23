Özbekistan, Türkiye ve Pakistan ortak tatbikatı başladı

Cizzah vilayetindeki Forış poligonunda, üç ülke silahlı kuvvetlerinin katıldığı "Ortaklık Kalkanı-2019” ortak askeri tatbikatının açılış töreni düzenlendi.

Özbekistan Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Baloğlu, Pakistan’ın Taşkent Büyükelçiliği Askeri Ataşesi İmran Arif ile tatbikata katılan ülkelerin silahlı kuvvetleri mensuplarının bulunduğu törende, üç ülke milli marşlarının ardından bayrakları göndere çekildi.

Açılış töreninde katılımcılara Türkçe ve Urduca hitap eden Özbekistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şuhrat İkramov, Türk askerlerini ata yurdu olarak gördükleri bu topraklarda karşılamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ortak tatbikatın üç ülke arasında gelişmekte olan askeri iş birliğinin göstergesi olduğunu belirtti.

İkramov, son yıllarda Özbekistan’ın çeşitli ülkelerle askeri alandaki iş birliğini arttığını ifade ederek, ülkesinin ilk defa üç ülkenin katılımıyla düzenlenen ortak tatbikatta yer aldığını vurguladı.

Baloğlu da Türkiye’nin günümüzde PKK, DEAŞ, FETÖ olmak üzere üç terör örgütü ile aynı zamanda mücadele eden tek ülke olduğunu kaydederek, terörle mücadelede büyük deneyime sahip Türk Silahlı Kuvvetlerinin dili, dini ve kültürü bir olan kardeş Özbekistan ordusu ve yine büyük tecrübeye sahip kardeş Pakistan silahlı kuvvetleri ile ilk defa üçlü ortak tatbikat düzenlediğini bildirdi.

Baloğlu, ortak tatbikatın ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesine katkı sağlayacağını aktardı.

Arif de kardeş Türkiye ve Özbekistan silahlı kuvvetleri ile ortak tatbikat yapmanın Pakistan silahlı kuvvetleri için çok önemli olduğunu belirterek, Pakistan’ın Özbekistan ve Türkiye gibi kardeş ülkelerle iş birliğine büyük bir önem verdiğini söyledi.

Ülkesinin terörle mücadelede 20 yıllık deneyime sahip olduğunu anlatan Arif, ortak tatbikatta Türkiye ve Özbekistan’ın da terörle mücadele alanında bilgi ve tecrübelerini öğrenmek istediklerini ifade etti.

Açılış töreni kapsamında üç ülke askerlerinin tören geçişi düzenlendi.

26 Nisan'da sona erecek ortak tatbikata Türkiye Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli 15 Türk asker ve subay katılıyor.