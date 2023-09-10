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Dünya

Özbekistan ve Güney Kore ikili işbirliği için görüşme sağladı

Güney Kore ve Özbekistan, enerji, savunma ve ekonomi başta olmak üzere ikili işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

AA10 Eylül 2023 Pazar 17:43 - Güncelleme:
Özbekistan ve Güney Kore ikili işbirliği için görüşme sağladı
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Han Duck-soo'nun, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile başkent Seul'de görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, iki ismin enerji, önemli madenler, savunma ile daha geniş bir yelpazede ekonomi ve sanayi alanlarında ikili işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldığı belirtildi.

Başbakan Han'ın, ikili ilişkilerin, karşılıklı faydaya dayalı, geleceğe yönelik bir şekilde gelişmesi yönündeki umudunu dile getirdiği belirtilen açıklamada, ulusal savunma konularında da daha güçlü bir işbirliğine gidilmesi çağrısında bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada Han'ın, Özbekistan'da büyük projelerde yer almak isteyen Güney Koreli şirketlere Taşkent yönetiminden destek istediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Bakan Saidov'un görüşmede Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Güney Kore ile ilişkilere özel ilgi gösterdiğini ve hükümetinin Güney Koreli iş dünyası ile yakın çalışmaya devam edeceğini söylediği kaydedildi.

  • Güney Kore-Özbekistan işbirliği
  • Enerji ve ekonomi
  • Savunma işbirliği

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