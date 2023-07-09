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Dünya

Özbekistan'da 19 milyon seçmen sandığa gidiyor

Özbekistan halkı, erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor.

IHA9 Temmuz 2023 Pazar 10:20 - Güncelleme:
Özbekistan'da 19 milyon seçmen sandığa gidiyor
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Özbekistan'da halk, ülkeyi 7 yıl yönetecek lideri belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Özbekistan Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, yerel saatle 08.00'de başlayan erken cumhurbaşkanlığı seçiminde ülkede kayıtlı 19 milyon 500 binden fazla seçmen, ülke genelinde kurulan 10 bin 784 sandıkta oy kullanabilecek. Yurt dışındaki vatandaşlar ise 39 ülkede kurulan 56 sandıkta seçimini yapabilecek.

FAVORİ ADAY MİRZİYOYEV

Halk Demokratik Partisi'nden Ulugbek İnoyatov, Liberal-Demokratik Partisi'nden Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Adolat" Sosyal Demokrat Partisi'nden Robahon Mahmudova, Ekoloji Partisi'nden Abduşukur Hamzayev'in yarıştığı seçimlerde Cumhurbaşkanı Mirziyoyev favori aday olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Mirziyoyev'in nisan ayında yapılan referandumda kabul edilen anayasal değişikliğinden sonra yeniden seçmenin güvenoyunu alabilmek için erken seçime gitme kararı aldığı savunuluyor.

Seçimleri 800'e yakın gözlemci ve binden fazla basın mensubu izliyor. Oy kullanma işlemi yerel saatle 20.00'de sonra erecek.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 8 Mayıs'ta erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 9 Temmuz'da yapılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı. Özbekistan'ın eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un vefatından sonra 2016'da Cumhurbaşkanı seçilen Şevket Mirziyoyev, 2021 seçimlerinde 5 yıl süreyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti.

ANAYASA YENİLENMİŞTİ

Özbekistan'da 30 Nisan'da yapılan referandumda anayasal değişiklikler yüzde 90 oyla kabul edilmişti.1992'de kabul edilen Anayasa'nın yüzde 65'i yenilenmiş, madde sayısı 128'den 155'e çıkarılmıştı. Anayasa'da Özbekistan parlamentosunun üst kanadı senato üye sayısı 100'den 65'e düşürülmüş, cumhurbaşkanı görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştı. Anayasal değişikliklerle, ülkede ölüm cezası, ülke vatandaşının yabancı ülkeye iadesi yasaklanmıştı.

  • Özbekistan halkı
  • erken cumhurbaşkanlığı seçimleri
  • sandık başına gitme

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