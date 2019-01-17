İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3757
  • 6,1342
  • 223.14
  • 95.509
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Özbekistan'da bir serbest bölge daha kuruluyor

Özbekistan'da vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak bir serbest ekonomik bölge daha kuruluyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkenin doğusundaki Andican vilayetinde ilaç sektörünün geliştirileceği "Andican Farm" serbest ekonomik bölgesinin kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameyle, serbest bölgede katma değeri yüksek olan ilaç, tıbbi malzeme ve cihazlar üretecek çağdaş ilaç fabrikalarının kurulması ve bu sürece aralarında Hindistan'ın önde gelen ilaç şirketlerinin de bulunduğu yabancı şirketlerin doğrudan yatırımları ve ileri teknolojilerinin çekilmesi öngörülüyor.

Kararnameye göre, söz konusu serbest bölgede tıbbi ilaç, malzeme ve cihazları üretmek üzere kurulacak işletmeler 10 yıla kadar vergi ve gümrükten muaf edilecek. Kararnameyle, söz konusu serbest ekonomik bölgelerin faaliyeti ilk etapta 30 yıl olarak belirlenirken, bu süre daha da uzatılabilecek.

Kararnameye göre, 3 milyon dolara kadar yatırım yapacak şirketler 3 yıl, 5 milyon dolara kadar yatırım yapacak şirketler 5 yıl ve 10 milyon dolardan fazla yatırım yapacak şirketler ise 10 yıl boyunca tüm vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak.

Serbest bölgede kurulacak işletmeler ithal edecekleri ham madde, malzeme ve yedek parça için de gümrük vergisi ödemeyecek. Serbest ekonomik bölgelerde faaliyette bulunacak işletmeler, ikinci 5 yıllık sürede ise gelir vergisinin yüzde 50'sini ödeyecek.

Halen ülkenin Nevai, Angren, Cizzah, Harezm, Buhara, Semerkant, Taşkent, Sirderya, Fergana ve Namangan bölgelerinde özel vergi ve gümrük rejiminin geçerli olduğu 20 civarında serbest ekonomik bölge kurulmuş bulunuyor.

Vatandaştan CHP´li İmamoğlu´na: Ben Tayyip´ten vazgeçmem

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den ABD'ye 'Patriot' teklifi

Türkiye'den ABD'ye 'Patriot' teklifi

ABD son sözünü söyledi: Savaşmak isterlerse savaşacağız

ABD son sözünü söyledi: Savaşmak isterlerse savaşacağız

MİT TIR’larından önce FETÖ’cü imamlar geldi

MİT TIR’larından önce FETÖ’cü imamlar geldi

Theresa May, muhalefete Brexit için birlik çağrısı yaptı

Theresa May, muhalefete Brexit için birlik çağrısı yaptı

TSK, 32 kilometre derinliğe inecek

TSK, 32 kilometre derinliğe inecek

Vatandaştan İmamoğlu'na: Ben Tayyip'ten vazgeçmem

Vatandaştan İmamoğlu'na: Ben Tayyip'ten vazgeçmem

Muhalefetten Özhaseki'yle ilgili çirkin siyaset

Muhalefetten Özhaseki'yle ilgili çirkin siyaset

'Türkiye bölgede büyük bir güç'

'Türkiye bölgede büyük bir güç'
 

POPÜLER HABERLER

Münbiç´ten ilk görüntüler

Münbiç´ten ilk görüntüler

Türkiye ilkleri başarıyor

Türkiye ilkleri başarıyor

Rehine krizinde saldırganların hepsi öldürüldü

Rehine krizinde saldırganların hepsi öldürüldü

Çorum'daki Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

Çorum'daki Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA