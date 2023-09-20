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Dünya

Özbekistan'dan Azerbaycan'a destek

Özbekistan Senato Başkanı Birinci Yardımcısı Sadık Safayev, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlama kararlılığını desteklediklerini bildirdi.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 13:43 - Güncelleme:
Özbekistan'dan Azerbaycan'a destek
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Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki yerel antiterör faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Safayev, "Özbekistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlama kararlılığını memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Azerbaycan'ın başta toprak bütünlüğü ve adaletin yeniden tesis edilmesi olmak üzere her alanda kaydettiği başarılarından duydukları memnuniyeti dile getiren Safayev, "Azerbaycan'ın tüm zorluklara rağmen toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme ve koruma yönünde verdiği haklı mücadeleyi destekliyor, hükümetin ve halkının kararlılığını alkışlıyoruz. Eminim ki Azerbaycan kısa sürede Karabağ'ı dünyanın en cennet bölgelerinden biri haline getirecek ve Şuşa, kollarını açarak dünyanın her yerinden misafirlerini bu güzelliklerin tadını çıkaracak şekilde ağırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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