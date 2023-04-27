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Dünya

Özbekistan'dan petrol kararı! 300 bin ton için anlaşmaya sağlandı

Özbekistan'ın bu yıl Rusya'dan 300 bin ton petrol ithal edeceği bildirildi.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
Özbekistan'dan petrol kararı! 300 bin ton için anlaşmaya sağlandı
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Özbekistan Enerji Bakanlığı yetkilisi Ahdam Ubaydullayev, Taşkent'te düzenlenen INNOPROM Sanayi Fuarında, Bakanlık ile Gazpromneft arasında 2023'te Rusya'dan 300 bin ton petrol tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Ubaydullayev, Rus petrolünün 2023 yılı içerisinde Özbekistan'a sevk edileceğini aktarırken, petrol fiyatına ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Özbekistan, Aralık 2022'de Kazakistan ile 300 bin ton Kazak petrolünün sevkiyatı ile 300 bin ton Rus petrolünün Kazakistan toprakları üzerinden Özbekistan'a geçişi konusunda anlaşma sağlamıştı.

Son yıllarda petrol üretimi belirgin ölçüde azalan Özbekistan'ın devlet petrol-gaz şirketi olan Özbekneftgaz tarafından 2022'de 100 bin ton petrol üretilirken, bu sene petrol üretiminin yüzde 39 azalmayla 61 bin ton olması öngörülüyor.

Özbekistan, giderek artan petrol ihtiyacını yurt dışından sevk ettiği petrol ile karşılıyor.

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