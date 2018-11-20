Pakistan, ABD Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı üzerinden Pakistan'ı hedef alan açıklamalarının ardından ABD Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Trump, Twitter hesabından üzerinden Pakistan ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuş, "Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.