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Pakistan, ABD Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Pakistan, Trump'ın Pakistan'ı hedef alan açıklamaları üzerine ABD Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

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Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı üzerinden Pakistan'ı hedef alan açıklamalarının ardından ABD Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
 
Trump, Twitter hesabından üzerinden Pakistan ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuş, "Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." ifadelerini kullanmıştı. 
 
 
 
 

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