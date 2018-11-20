Pakistan, ABD Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Pakistan, Trump'ın Pakistan'ı hedef alan açıklamaları üzerine ABD Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı üzerinden Pakistan'ı hedef alan açıklamalarının ardından ABD Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Trump, Twitter hesabından üzerinden Pakistan ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuş, "Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.
Of course we should have captured Osama Bin Laden long before we did. I pointed him out in my book just BEFORE the attack on the World Trade Center. President Clinton famously missed his shot. We paid Pakistan Billions of Dollars & they never told us he was living there. Fools!..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2018
....We no longer pay Pakistan the $Billions because they would take our money and do nothing for us, Bin Laden being a prime example, Afghanistan being another. They were just one of many countries that take the United States without giving anything in return. That’s ENDING!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2018
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