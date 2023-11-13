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Dünya

Pakistan, Afgan düzensiz göçmenleri hızlıca yollamak için yeni sınır kapıları açtı

Pakistan'da geçici hükümet, Afgan düzensiz göçmenlerin hızlı şekilde gönderilmesi için Belucistan eyaletinin Afganistan hududunda 3 yeni sınır kapısı açtı. Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan genelinde ülkeden ayrılmayan düzensiz göçmenlerin sınır dışı süreci devam ediyor.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 17:02 - Güncelleme:
Pakistan, Afgan düzensiz göçmenleri hızlıca yollamak için yeni sınır kapıları açtı
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Geçici hükümet, Afgan düzensiz göçmenlerin hızlı şekilde gönderilmesi için Belucistan eyaletinin Afganistan hududunda 3 yeni sınır kapısı açtı.

Yetkililer, Belucistan'daki Çaman Sınır Kapısı'nın düzensiz göçmenler sebebiyle dolduğunu belirterek, bu sebeple yeni sınır kapılarının açılması yönünde karar alındığını duyurdu.

Pakistanlı yetkililere göre, ülkede çoğu Afgan 1,7 milyondan fazla düzensiz göçmen bulunuyor.

İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'ı terk etmeleri gerektiğini bildirmişti. Bugti, 2 Kasım itibarıyla ülkeden ayrılmayan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

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