Hindistan'ın Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan ülkeye girip 6 yıl kaldığını kanıtlayan gayrimüslimlere vatandaşlık verme, Müslümanları ise sınır dışı etmeyi öngören yasa tasarısını eleştiren Pakistan Başbakanı İmran Han, (Hindistan Başbakanı Narendra) Modi hükümetinin ırkçı politikalarını hızla hayata geçirdiğini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Han, "Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmakla başlayan ve Assam'daki 2 milyon Müslüman'ı vatandaşlık haklarını alıp kamplara göndermeyi planlayan Hindistan şimdi de yeni vatandaşlık yasasını onayladı." ifadelerini kullandı.

Irkçı politikaların Müslümanlara karşı artan linç olaylarına da sebep olduğunu belirten Han, yaşananları İkinci Dünya Savaşı öncesi Nazilerin uyguladığı ırkçı politikalara benzeterek, "Dünya, Nazilerin ırkçı politikalarının İkinci Dünya Savaşına yol açtığı gibi Modi'nin ırkçı gündemi ve Pakistan'ı nükleer güçle tehdit etmesinin geniş kapsamlı sonuçları olacağını fark etmeli." açıklamasında bulundu.

Han, Modi hükümetinin muhalifleri marjinalleştirdiğini de vurgulayarak, "Dünya, çok geç olmadan kanlı bir savaşı tetikleyebilecek bu ırkçı gündeme karşı devreye girmeli." çağrısında bulundu.

TASARI, MEVCUT VATANDAŞLIK YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜYOR

Hindistan'da, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin vatandaş olmasını engelleyen 64 yıllık Vatandaşlık Yasası'nda değişikliğe gidiliyor.

Mevcut vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı, federal meclisin alt kanadı Halk Meclisinde (Lok Sabha) 12 saat süren tartışmanın ardından 80'e karşı 311 oyla, üst meclis Eyaletler Meclisinde (Rajya Sabha) 99'a karşı 125 oyla kabul edilmişti.

Tasarıya göre, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek.

Ülkede aynı konumdaki Müslümanların ise sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştirilen tasarı, kanunlaştığı takdirde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlerin vatandaşlık elde etmesine olanak tanıyacak.

Tasarı, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülüyor.