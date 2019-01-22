Pakistan Başbakanı Khan, Katar'ı ziyaret edecek
Pakistan Başbakanı İmran Khan, Türkiye ziyareti sonrası işbirliği konularını görüşmek üzere Katar'ı ziyaret edecek. Ağustos 2018'de göreve başlayan Khan'ın Katar'a ilk ziyareti olacak.
- Star.com.tr
Pakistan Başbakanı İmran Khan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani ile yarın Amiri Diwan'da buluşacak.
İmran Khan, Şeyh Al Thani ile iki ülke arasında çeşitli alanlarda ikili işbirliği geliştirme, bölgesel ve uluslararası düzeydeki son gelişmeleri görüşecek.
İki günlük ziyarette ülkeyi ziyaret edecek olan Pakistan Başbakanı İmran Khan, Al Wakra'daki Pakistan topluluğuna da hitap edecek. Etkinliğe çok sayıda Pakistanlı gurbetçinin katılması bekleniyor.
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