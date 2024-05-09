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Dünya

Pakistan iCube-Q'yu uzaya gönderdi

Pakistan'ın Ay'ın yüzeyindeki kraterlerin konumları, su ve buz izlerine dair önemli veriler sağlayacak ilk Ay misyonu iCube-Q, Dünya'nın uydusunun yörüngesine başarılı şekilde girdi.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
Pakistan iCube-Q'yu uzaya gönderdi
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Dawn gazetesindeki habere göre, başkent İslamabad'daki Uzay Teknoloji Enstitüsü (IST), 3 Mayıs'ta "Çang'ı 6" keşif aracıyla Çin'den uzaya gönderilen iCube-Q'nun, Ay'ın yörüngesine yerleştiğini doğruladı.

IST, iCube-Q'nun tasarlandığı şekilde çalıştığını ve yapılan testlerin ardından uydunun çektiği fotoğrafların paylaşılacağını belirterek bunun, Pakistan için gelecekte geniş ölçekli uzay misyonlarının düzenlenmesini sağlayacak önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Üzerinde Ay yüzeyini görüntülemek için 2 kamera taşıyan iCube-Q, yörüngede 3 ila 6 ay kalacak ve çektiği fotoğrafları dünyaya gönderecek. iCube-Q, Ay yüzeyinde krater konumları, su ve buz izlerine dair önemli veriler sağlayacak.

Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO), IST ve Şanghay Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen iCube-Q, 3 Mayıs'ta "Çang'ı 6" keşif aracıyla "Long March5 Y8" roketiyle Çin'in güney batısındaki Hainan Adası'ndan fırlatılmıştı.

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