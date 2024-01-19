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Dünya

Pakistan ile İran arasındaki gerilim azaldı!

Pakistan ile İran, hava saldırıları nedeniyle artan tansiyonun ardından aralarındaki gerilimi azaltma sinyali verdi.

AA19 Ocak 2024 Cuma 16:11 - Güncelleme:
Pakistan ile İran arasındaki gerilim azaldı!
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Pakistan Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey diplomat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslamabad'ın Tahran ile gerginliği tırmandırmak gibi bir niyetinin olmadığını kamuoyuna açıkladığını anımsatarak, iki ülkenin dışişleri bakanlarının bu akşam saatlerinde görüşmesinin beklendiğini bildirdi.

İranlı diplomat Seyid Resul Musevi, X'ten yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki tansiyondan sadece İran ile Pakistan'ın düşmanları ve teröristlerin fayda sağlayacağını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Afganistan ve Batı Asya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rahim Hayat Kureyşi, sosyal medyadan Musevi'nin duygularını paylaştığını kaydederek, iki ülke arasındaki tüm meselelerin pozitif diyalogla çözülmesi gerektiğine işaret etti.

Kureyşi, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri tanımlayan güveni onarmanın önemli olduğunun, terör dahil ortak zorluklarla mücadelenin koordineli eylem gerektirdiğinin altını çizdi.

Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Muhammed Müdessir de ülkesiyle İran arasındaki işbirliği ve karşılıklı güvenin karmaşık bölgesel ortamda barış ve istikrar için çok önemli olduğunu vurguladı.

- İRAN İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Pakistan, dün erken saatlerde İran'ın sınır bölgesindeki köye füze saldırısı düzenlemişti.

Tahran yönetimi, Pakistan'ın füze saldırısında 3'ü kadın, 4'ü çocuk 9 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları noktalara" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğünü açıklamıştı.

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