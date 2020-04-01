Pakistan Kovid-19 önlemlerini 2 hafta uzatma kararı aldı

AA 01 Nisan 2020 Çarşamba 19:34 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 19:34

Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, yaptığı açıklamada, hükümetin, halkın "hareket özgürlüğü" üzerindeki mevcut kısıtlamaların 14 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verdiğini duyurdu.

Kısıtlamaların virüsün yayılmasının önlenmesinde önemli etkileri olduğunu kaydeden Umar, bu sebeple hükümetin böyle bir karar aldığını, fakat mal ve ürün taşımacılığının bu kısıtlamadan muaf tutulduğunu ifade etti.

Bakan Umar, 4 Nisan'dan itibaren başkent İslamabad'dan uluslararası uçuşların çeşitli ülkelerdeki 2 bin Pakistan vatandaşını ülkeye getirmek için kısmi olarak başlatılacağını, bununla birlikte tüm iç hat uçuşlarının bir sonraki emre kadar askıda kalmaya devam edeceğini dile getirdi.

İlk olarak Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) 4-11 Nisan arasında Türkiye, İngiltere, Kanada, Azerbaycan ve farklı ülkelerdeki Pakistanlıları ülkeye getirmek için 17 uçuş gerçekleştirmesine izin verileceğini vurgulayan Umar, uluslararası uçuşların devam edip etmeyeceğine bir haftalık gözlemin ardından karar verileceğini bildirdi.

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 71'e yükselirken, virüs sebebiyle 26 kişi hayatını kaybetmişti.

23 Mart'ta Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri güçlendirmek için ülke genelinde askeri birliklerin konuşlandırılması kararı onaylanmıştı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri birliklerin ülkede zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını sağlamak için yerel yönetimlerle çalışacağı belirtilmişti.

Halkın alışveriş yapması ve acil durumlarda hastaneye gitmesi için evlerinden çıkmalarına izin veriliyor.