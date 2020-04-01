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Dünya

Pakistan, Kovid-19 salgını sebebiyle Çitral Vadisi'ne girişleri durdurdu

Pakistan hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi kapsamında ülkenin kuzeybatısında Hayber Pahtunhva eyaletindeki Çitral Vadisi'ne tüm girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 18:31 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 18:32
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Hayber Pahtunhva Hükümeti Sözcüsü Ajmal Vazir, AA muhabirine, Çitral'da henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadığını belirterek, bölgeyi ve bölge sakinlerini korumak için bu kararı aldıklarını söyledi.

Vazir, 4 milyonun üzerinde kişinin yaşadığı Çitral'a dışarıdan kimsenin girmesine müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.

Yerel yönetim yetkililerinden Raşid Çitrali ise AA muhabirine, Çitral'a girmek isteyen farklı yerlerdeki bölge sakinlerinin 14 gün boyunca hükümetin kurduğu merkezlerde karantinada kalacaklarını ifade etti.

Afganistan ve Gilgit Baltistan sınırında doğal güzelliğiyle bilinen dağlık alanın kendisine bağlı iki bölgesi bulunuyor.

Pakistan'da, Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 71'e yükselirken, virüs sebebiyle 26 kişi hayatını kaybetti.

En genç sakini 53 yaşında olan mahallede sessizlik hakim

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